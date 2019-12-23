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Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время

По словам главы Минэнерго РФ, строительству не помешает ситуация, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту
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© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток - 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока - 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", - сказал он.

Интервью с российским министром было записано до того, как США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Санкции США в отношении двух российских проектов вступили в силу 20 декабря. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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