Греф надеется, что конфликт Rambler и Nginx будет решен во внесудебном порядке

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что конфликт Rambler (Сбербанк владеет 46,5% компании) и Nginx будет решен во внесудебном порядке. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Была конфликтная ситуация, когда мы приобретали Rambler, но она не была задекларирована как конфликтная (...) Мы в течение суток эту ситуацию разрешили. До конца она еще не решена юридически. Надеюсь, мы найдем решение без похода в суды", - сказал Греф.

Rambler Group ранее заявляла о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, который разработал бывший сотрудник компании Игорь Сысоев. Позднее совет директоров Rambler предложил разорвать отношения с компанией Lynwood, которой в 2015 году были переданы права на защиту интересов Rambler, после ситуации, возникшей с компанией Nginx.