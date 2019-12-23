Сбербанк планирует к середине 2020 года отменить "банковский роуминг"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сбербанк начал тестировать отмену так называемого банковского роуминга, предусматривающего взимание комиссии за переводы между клиентами одного банка. Полная отмена такого "роуминга" планируется к середине следующего года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему, будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение", - сказал он.