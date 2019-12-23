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Якутия потребует от "Мечела" вернуть налоговые льготы в случае срыва сроков освоения Эльги

Компании нужно довести объемы освоения Эльгинского месторождения до 20 млн тонн угля в 2020 году

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии потребуют от "Мечела" вернуть налоговые льготы в случае недоведения объемов освоения Эльгинского месторождения до 20 млн тонн угля в 2020 году. Об опасениях насчет срыва сроков освоения крупнейшего в России месторождения угля сообщил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопрос ТАСС на встрече в правительстве с главными редакторами якутских СМИ.

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"Они [компания "Мечел"] должны по итогам этих инвестиций довести добычу угля до 20 млн тонн в год. Сейчас она, к сожалению, составляет меньше 5 млн [тонн]. За год прибавить 15 млн тонн это просто физически невозможно. Соответственно, проект будет не реализован, и тогда встает вопрос о возврате в объеме налоговых льгот соответствующих сумм, в том числе из регионального бюджета", - сказал глава региона, не уточнив сумму предоставленных льгот.

Наряду с положительными успехами, которые есть у компании "Мечел" в освоении Эльгинского месторождения за последние годы, Николаев отметил серьезную обеспокоенность тем, что условия предоставления предприятию налоговых льгот для реализации регионального инфраструктурного проекта на месторождении, к сожалению, не выполняются. "И остался всего лишь год, за который им [компании "Мечел"] надо сделать инвестиции в [объеме] несколько миллиардов рублей", - добавил он.

Эльгинский проект

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC составляют 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечелтранс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на $2,5 млрд сроком на 13,5 лет под залог 49% "Эльгаугля". Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на $150 млн. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году гендиректор "Мечела" Олег Коржов заявил, что вопрос финансирования проекта ВЭБом "заморожен".

Чистый долг группы "Мечел" без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств на конец июня 2019 года составил 411 млрд рублей, снизившись на 12 млрд рублей к уровню на конец 2018 года. По состоянию на май 2019 года долг "Мечела" перед госбанками, являющимися держателями 88% задолженности, составил 347,5 млрд рублей.

В конце июля Сбербанк сообщил, что "Мечел" направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы При этом Сбербанк рассмотрит вопрос реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка о предоставлении аналогичных условий реструктуризации.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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