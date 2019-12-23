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Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается

Глава Минэнерго подчеркнул, что российская сторона с пониманием относится к возможности возмещения ущерба покупателям
Глава Минэнерго РФ Александр Новак Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Минэнерго РФ Александр Новак
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

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"Что касается возмещения ущерба покупателям нефти с высоким содержанием хлорорганических соединений, эта работа еще не закончена. Здесь идут переговоры, различная претензионная работа. По мере [предоставления] доказательств, предъявления конкретных фактических документов нанесения ущерба, российская сторона в лице компании "Транснефть" рассматривает эти вопросы, здесь она с пониманием относится с тем, чтобы такие расходы можно было бы возместить", - сказал он. к тому что касается возмещения ущерба.

По словам Новака, "речь идет не о запредельных суммах".

"Транснефть" планировала завершить оценку последствий от инцидента с нефтепроводом "Дружба" к середине 2020 года, процесс выплат компенсаций может продлиться до конца первой половины 2020 года.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В июле совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - 15 долларов за баррель. Компания создала резерв в 23 млрд руб. для выплат компенсаций.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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