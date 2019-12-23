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Греф считает, что "зачистка" банковского сектора подходит к концу

Глава Сбербанка отметил, что организация за 10 месяцев текущего года получила рекордную чистую прибыль - 740 млрд руб.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Реструктуризация и очистка банковского сектора России подходит к концу, проблемы для банков остались в прошлом. Такую оценку банковскому рынку высказал в интервью каналу "Россия 24" глава Сбербанка Герман Греф.

"Похоже, что движется к концу мощная реструктуризация и очистка банковского сектора. Этот год, насколько я помню, порядка 30 банков потеряли лицензии, ни один из первой сотни не пострадал. Что говорит о том, что большие истории с проблемами в банковском секторе уже остались в прошлом", - сказал он.

Греф добавил, что Сбербанк в январе - октябре 2019 года получил рекордную чистую прибыль - 740 млрд руб. "Для Сбербанка это был особый год вообще, он был очень удачным. Мы заработали за 10 месяцев 740 млрд чистой прибыли, это очень хороший показатель - рекорд за всю историю Сбербанка. Ожидаем по году тоже хороший результат", - сказал глава банка.

Он добавил, что несмотря сложности, Сбербанк хорошо заканчивает год практически по всем параметрам.

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