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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

По словам главы российского Минэнерго, число стран, которые потребляют сжиженный природный газ, увеличилось вдвое

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом еще два-три года назад мы практически не осуществляли поставки СПГ. За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн", - сказал он.

Новак отметил, что в настоящее время потребление сжиженного природного газа растет в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ. В качестве примера он привел Испанию и Францию. Новак также отметил, что количество стран, которые потребляют СПГ, к настоящему времени увеличилось вдвое.

Министр добавил, что в будущем доля газа в энергобалансе будет расти, в то время как доля нефти и угля снижаться, а существующие способы добычи и переработки газа будут только способствовать росту его доли в мировом энергобалансе.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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