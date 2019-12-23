МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Банку России еще 40 млрд рублей в рамках кредита на 842 млрд рублей, который агентство получило от ЦБ в 2015-2017 годах для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Таким образом, на 23 декабря остаток задолженности АСВ перед регулятором составляет 589 млрд рублей.

АСВ перечислило Банку России 253 млрд рублей, в том числе 208 млрд рублей в 2019 году. С начала IV квартала агентство вернуло 61 млрд рублей.