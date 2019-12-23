Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дорожная карта по отмене роуминга в рамках Союзного государства подписана белорусской стороной. Об этом сообщила в понедельник ТАСС помощник министра связи и информатизации Белоруссии Наталья Алешкевич.

"В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства", - отметила помощник министра.

В Минсвязи республики пояснили, что заключенные в рамках дорожной карты договоренности предполагают реализацию комплекса мер по отмене роуминга к сентябрю 2020 года.

Как сообщил ранее пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков, "согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении". "Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", - сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.