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Совфед ратифицировал соглашение с Таджикистаном о наборе на временную работу в России

МВД Таджикистана будет осуществлять проверку кандидатов на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличия других причин, препятствующих выезду

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России.

Соглашение было подписано 17 апреля 2019 года в Москве. В частности, соглашением предусматривается, что компетентные органы Таджикистана берут на себя обязательства по подбору кандидатов на трудоустройство с необходимой квалификацией и опытом работы, в случае необходимости будут проводить профессиональную подготовку граждан, содействовать проведению для них экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, проводить другую необходимую доиммиграционную подготовку, а также организовывать проезд до места осуществления ими временной трудовой деятельности и содействовать в возвращении трудящихся-мигрантов на территорию Таджикистана.

Министерство внутренних дел Таджикистана будет осуществлять проверку кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличия других причин, препятствующих выезду.

Особое место в соглашении занимает перечень обязательных требований к работодателю, участвующему в организованном привлечении трудящихся-мигрантов. К ним относятся: обеспечение мигрантов безопасными условиями труда, обеспечение охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства РФ; отсутствие несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе, а также отсутствие задолженности по заработной плате.

Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по международным делам, "ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества Российской Федерации и республики Таджикистан в области трудовой миграции, удовлетворению потребностей российских работодателей в квалифицированной рабочей силе, предотвращению незаконного привлечения таджикских граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации".

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