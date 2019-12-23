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Лавров заявил, что злоупотребление статусом доллара негативно влияет на мировую экономику

Глава МИД России указал на широкое использование "агрессивных методов недобросовестной конкуренции"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Грубое злоупотребление статусом доллара оказывает негативное влияние на мировую экономику. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По словам министра, продолжается "фрагментация пространства европейской безопасности". "Усиливается военная активность НАТО вблизи наших границ. Наращиваются военные бюджеты стран альянса", - отметил он.

"Негативное влияние на мировую экономику оказывают широкое использование агрессивных методов недобросовестной конкуренции, а также грубое злоупотребление статусом доллара", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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