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"Газпром нефть" и "ИКС Холдинг" создали СП по разработке новых цифровых продуктов

Специалисты "Газпром нефти" обеспечат отраслевую экспертизу и апробацию новых технологических разработок на промышленных активах, а компания Nexign, входящая в структуру "ИКС Холдинг", займется их внедрением, а также формированием команд разработчиков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "ИКС Холдинг" создали совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой новых цифровых продуктов для нефтегазовой отрасли, а также их внедрением на российском и зарубежном рынке, сообщает "Газпром нефть".

"Стратегия развития нового предприятия ориентирована на решение задач цифровой трансформации нефтегазовой отрасли с применением технологий Индустрии 4.0. В числе перспективных проектов - система поддержки принятия инвестиционных решений при работе с нефтегазовыми месторождениями, решения для промышленной безопасности на базе компьютерного зрения, а также инструмент автоматизации процессов интегрированного моделирования для добывающих активов", - сообщает компания.

Специалисты "Газпром нефти" обеспечат отраслевую экспертизу и апробацию новых технологических разработок на промышленных активах, а компания Nexign, входящая в структуру "ИКС Холдинг", займется их внедрением, а также формированием команд разработчиков.

"Мы фокусируемся на развитии и продвижении на рынке продуктов для крупных промышленных заказчиков. Будем усиливать взаимодействие с российскими предприятиями и в дальнейшем начинать активность на зарубежных рынках. Уже сейчас компания видит возможность привлечения для этого сильных партнеров из индустриальной среды", - сказал генеральный директор совместного предприятия Эдуард Ашрафьян.

"Разработка масштабируемых для всей отрасли актуальных цифровых решений стала еще одним направлением развития бизнеса нашей компании. Новое предприятие обеспечит тиражирование разработок, создаваемых вместе с нашими партнерами благодаря уникальной экспертизе в области цифровой трансформации крупных промышленных активов", - добавил директор по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев.

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