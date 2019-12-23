В Татарстане назначили омбудсмена по технологиям искусственного интеллекта

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Татарстана учредили должность уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта (ИИ), который будет защищать права жителей республики при внедрении цифровых решений, ее занял победитель всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" Булат Замалиев. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, республика - первый регион в РФ, где реализуется подобная инициатива.

"В Татарстане назначен уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта. Им стал победитель всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" Булат Замалиев. В должности уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта Булат Замалиев будет разрабатывать стратегию развития искусственного интеллекта в Татарстане, взаимодействовать с российскими и международными партнерами для реализации совместных проектов в сфере ИИ, формировать профессиональное сообщество для разработки и эксплуатации продуктов ИИ, осуществлять поиск новых решений с применением технологий ИИ, которые позволят повысить социально-экономическое развитие Татарстана и качество жизни жителей республики, а также бороться с таким феноменом, как "предвзятость искусственного интеллекта", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Власти региона приняли решение создать специальную должность в рамках реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Замалиев - резидент бизнес-инкубатора IT-парка и автор проекта "Цифровая деревня", который представляет собой экосистему, позволяющую сельским жителям вести онлайн-заказы товаров и услуг, продавать фермерскую продукцию с кэшбеком, искать работу, получать консультации при ведении бизнеса. Проект реализован в Рыбно-Слободском районе Татарстана. По поручению главы региона Рустама Минниханова, система будет распространяться и на другие муниципалитеты республики.

"В самой сути технологий искусственного интеллекта изначально заложена некоторая "предвзятость". Все потому, что алгоритмы обучаются на уже существующих данных. Например, искусственный интеллект-рекрутер может принимать решение о приеме на работу не по вашим профессиональным компетенциям, а по предыдущим данным об успешных сотрудниках и учитывать такие факторы, как пол, возраст, национальность и другие черты личности. Многое зависит не только от качества данных, но и от самих разработчиков, ведь расизм, сексизм среди машин - это, прежде всего, проблема инженеров", - сказал Замалиев, слова которого приводит пресс-служба министерства.