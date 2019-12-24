Mail.ru Group и Maer Group запустили programmatic-размещение цифровой наружной рекламы

Mail.ru Group и федеральный оператор наружной рекламы Maer Group запустили технологию продажи цифровой наружной рекламы (digital out-of-home, DOOH) через programmatic-платформу в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске, Перми, Уфе и Тюмени.
Рекламодателям этих регионов стала доступна алгоритмическая покупка рекламы с возможностью таргетировать объявления на целевую аудиторию и максимизировать ее охват. Предприниматели смогут использовать крупномасштабные форматы DOOH для запуска как имиджевой рекламы, так и эффективных омниканальных performance-кампаний (performance-маркетинг - комплекс маркетинговых активностей, нацеленных на достижение измеримого результата в максимально короткие сроки, - прим. ТАСС).
Какие возможности появятся у рекламодателей
Рекламодатели смогут использовать programmatic-закупку и таргетинг в режиме реального времени для максимального охвата целевой аудитории. У компаний в разных регионах страны появится возможность показывать рекламу на крупноформатных носителях DOOH для повышения имиджевых показателей и запуска омниканальных performance-кампаний.
Интеграция технологий Maer Group с экосистемой маркетинговых инструментов Mail.ru Group позволяет таргетировать цифровую наружную рекламу на целевую аудиторию в режиме реального времени. Портрет аудитории вблизи рекламных конструкций анализируется по открытым обезличенным данным за доли секунды. Система автоматически показывает релевантный ролик в зависимости от состава аудитории рядом с медиафасадом или суперсайтом.
Цифровая наружная реклама позволяет рекламодателям не только использовать новые подходы к продвижению в классическом рекламном канале, но и запускать эффективные О2О-кампании. На базе обезличенных данных формируется сегмент, с которым клиенты могут продолжить коммуникацию на других digital-площадках. Например, по итогам кампании можно запустить в myTarget рекламу, таргетированную на аудиторию, ранее охваченную наружной рекламой.
Сквозная аналитика позволит оценить влияние кампаний и на офлайн-показатели бизнеса. Благодаря работе с MAC-адресами рекламодатели могут анализировать процент доходимости пользователей до торговой точки. Подключение собственной CRM-базы клиента даст возможность оценить конверсию показов рекламы в офлайн-действия пользователей.
В дальнейшем инструмент будет переведен для самостоятельной настройки в myTarget.
Интеграция Maer Group и Mail.ru Group - значимое событие для рынка наружной рекламы: обе компании занимают ключевые позиции в своих отраслях. Mail.ru Group - крупнейший холдинг в России по дневной аудитории, по данным Mediascope за май 2019 года. Компания развивает лидирующую российскую платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», лидирующий почтовый сервис, один из самых посещаемых порталов в рунете (Mail.ru) и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединенными под брендом MY.GAMES: крупнейшими российскими онлайн-играми и международными мобильными играми. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий.
Оператор наружной рекламы Maer Group владеет сетью высокотехнологичных рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах России. По данным AdMetrix, в сегменте «Медиафасады» компания является лидером рекламного рынка России по общей площади цифровых рекламных конструкций.
Maer Group - разработчик технологии О2О, позволяющей проводить омниканальные рекламные кампании. В 2019 году Maer Group был награжден Национальной премией бизнес-коммуникаций за инновации в наружной рекламе, а генеральный директор компании Константин Майор - премией «Медиаменеджер России». В ноябре 2019 года Maer Group стал лауреатом премий MIXX Russia Awards и Tagline Awards.