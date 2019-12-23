Совфед одобрил закон, определяющий Промсвязьбанк как опорный для ОПК

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, определяющий ПАО "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в закон "О государственном оборонном заказе".

"Согласно закону, правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по определению объема денежных средств для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которого осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Закон предусматривает, что опорным банком для оборонно-промышленного комплекса является Промсвязьбанк, 100% голосующих акций которого находятся в федеральной собственности. При этом продажа и иные способы отчуждения этих акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.

При размещении гособоронзаказа государственный заказчик определяет госконтракты, заключаемые на сумму не менее объема, определяемого правительством РФ, исходя из доли в общем объеме денежных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа. Речь идет о средствах, банковское сопровождение которых осуществляет опорный банк для ОПК. Доля в общем объеме денежных средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения гособоронзаказа, устанавливается правительством.

В законе прописывается порядок перевода сделки по гособоронзаказу из одного уполномоченного банка в другой в случае исключения банка из категории уполномоченных. Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ в рамках их практической реализации.

Закон разработан "в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу", отмечается в пояснительной записке. Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 г. через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.