Кабмин утвердил план развития инфраструктуры развития Севморпути до 2035 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, подготовленный Росатомом. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

План предусматривает мероприятия, разделенные на три основных этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

В дальнейшем в план могут вноситься изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.

"Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, ученых и экологов. В целом - более 25 организаций", - цитирует Росатом заместителя генерального директора - глава дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслава Рукшу.

Росатом в 2018 году получил функции единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.