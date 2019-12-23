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Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

Ведомство отметило, что официальный доменный адрес info@fedsfm.ru используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг предупредил о фишиноговой рассылке от лица ведомства. В частности, кибермошенники для придания рассылкам достоверного вида используют почтовые ящики, очень похожие на официальный электронный адрес организации, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества путем рассылки электронных писем с не принадлежащих службе почтовых адресов вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожих. Указанные почтовые ящики не принадлежат Федеральной службе по финансовому мониторингу и используются злоумышленниками, применяющими подменные доменные адреса с целью придания достоверного вида производимой рассылке", - указано в сообщении.

Ведомство отметило, что официальный доменный адрес info@fedsfm.ru используется только для ответов на входящие письма и никогда в инициативном порядке не направляет письма организациям.

В Росфинмониторинге также сообщили, что в мошеннических письмах содержатся ссылка на "антиомывочный" закон и требование о предоставлении в рабочем порядке какой-либо конфиденциальной информации. В письмах может содержаться вредоносное программное обеспечение. В случае получения такой мошеннической рассылки в Росфинмонитоинге рекомендуют не отвечать на нее и не переходить по указанным в письме ссылкам, не открывать вложения и использовать на компьютере программу-антивирус.

Ранее в Банке России заявили, что вредоносное программное обеспечение по-прежнему остается одним из основных инструментов компьютерных преступников. Так, для атак активно используются рассылки писем с зараженными вирусами файлами или ссылками на сайты с вредоносным ПО.

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