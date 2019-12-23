Медведев продлил эксперимент tax free на год

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.

"Сейчас я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три: это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - сказал он, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Медведев сообщил также о том, что снимается привязка магазинов к конкретным адресам, которые оговаривались в предыдущей версии постановления. Теперь в проекте могут участвовать не только организации, зафиксированные в конкретных зданиях или на конкретных улицах, а вся розничная торговля региона, которая ведется российскими юридическими лицами.

По словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, если в 2018 году таможенными органами было оформлено около 42 тыс. чеков, то в этом году за 11 месяцев число чеков выросло на 35%. Общий товарооборот по tax free составил более 17 млрд рублей.

"Вводится новация в системе возмещения налога на добавленную стоимость - упрощается процедура. За счет чего? Электронный документооборот. Теперь уже будет не обязательно заполнять в бумажном виде все необходимые документы, все будет осуществляться в электронном виде", - проинформировал он. Для этого в первой половине следующего года планируется принять необходимые нормативные акты.