Размер пенсии увеличится более чем в два раза при выходе на пенсию на 10 лет позже

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Размер пенсии увеличивается на 42% при увольнении с работы на пять лет позже достижения пенсионного возраста, а при выходе на пенсию на 10 лет позже размер выплаты увеличивается более чем в два раза, пояснили в понедельник ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

В фонде сообщили, что такой рост происходит за счет премиальных коэффициентов. Например, если человек имеет стаж работы 30 лет, а сумма пенсионных баллов за трудовую жизнь на дату обращения за назначением страховой пенсии по старости составляет 120. Стоимость одного пенсионного балла на дату назначения пенсии 87,24 рубля в 2019 году, и 5334,2 рубля - это размер фиксированной выплаты к пенсии. Если гражданин обращается за назначением пенсии сразу при достижении пенсионного возраста, то размер страховой пенсии составит 15 803 рубля в месяц.

"Если обратиться за назначением страховой пенсии по старости через пять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии - 1,45, для фиксированной выплаты к пенсии - 1,36. Размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля в месяц, что на 42% больше, чем при обращении сразу по достижении пенсионного возраста", - рассказали в ПФР.

Если же обратиться за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения права на нее, то премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией для страховой пенсии - 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.

"Размер страховой пенсии составит 35 542,78 рубля в месяц, что в 2,25 раза больше, чем при обращении за пенсией по достижении общеустановленного пенсионного возраста", - пояснили в фонде. Пример выполнен в условиях 2019 года, а стоимость одного пенсионного балла и размер фиксированной выплаты ежегодно индексируются государством, отметили в ПФР.