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Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей в месяц
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 11 280 рублей.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. В частности, размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком.

По словам вице-спикера СФ, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, так как на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

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Россия
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