Минтранс просит включить электрификацию железной дороги в Крыму в ФЦП по развитию региона

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта России рассчитывает на включение расходов по электрификации железной дороги в Крыму в федеральную целевую программу по развитию региона. Об этом глава ведомства Евгений Дитрих сообщил президенту России Владимиру Путину во время поездки по Крымскому мосту. Министр сопровождал главу государства и вместе с ним проехал в кабине машиниста.

Дитрих рассказал, что в настоящее время некоторые участки железной дороги в Крыму до сих пор не электрифицированы. Для этих участков закуплены новые, современные тепловозы ТЭП70БС. "Но все равно Крым - это наша витрина, и гонять дизельные тепловозы, которые дымят, не самая удобная система. Поэтому электрификацию надо предусматривать. Будем просить вице-премьера Дмитрия Козака, чтобы поддержал нас и включил в ФЦП по развитию Крыма в самое ближайшее время", - сказал министр.

Путин поинтересовался, сколько будет стоить электрификация. Министр ответил, что расходы оцениваются примерно в 38,8 млрд рублей. Кроме того, дополнительных расходов потребует обустройство автомобильных переездов. "Там большое количество переездов на подходе (к мосту), опасаемся, что с увеличением частоты движения поездов могут происходить дорожно-транспортные происшествия", - сказал Дитрих.

Президент поинтересовался, когда по железной дороге пойдут грузовые составы. Дитрих сообщил, что их пуск запланирован на лето 2020 года.