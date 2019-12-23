Москва и Киев обсудят контракты о прямых поставках газа после Нового года

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Информация о контрактах с украинскими компаниями о прямых поставках газа не соответствует действительности, вопрос может быть обсужден после Нового года. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Сегодня на Украине загорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ, - сказал Козак. - Это не соответствует действительности". По его словам, "что касается прямых поставок газа из России в Украину, то договорились после Нового года, после того, как все вопросы будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы".

Вице-премьер заверил, что у России нет никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины. "Будем действовать строго в рамках этого протокола", - пообещал он.