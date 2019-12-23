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Кондратьев: запуск поездов в Крым превратит Кубань в один из главных транзитных регионов

Губернатор Краснодарского края добавил, что эффект от строительства железнодорожной части Крымского моста регион уже ощущает

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край станет одним из главных транзитных регионов России благодаря открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Движение поездов открыл в понедельник днем президент России Владимир Путин.

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"С сегодняшнего дня благодаря открытию Крымского железнодорожного моста Краснодарский край можно смело называть одним из главных транзитных регионов страны", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что эффект от строительства железнодорожной части Крымского моста регион уже ощущает. С 2014 года на Кубани реализуется ряд инвестиционных проектов по созданию подъездных путей к мосту. Среди них - обход Краснодарского железнодорожного узла, строительство путей, пограничных и сортировочных станций у портов Азово-Черноморского бассейна, реконструкция линий Таманского полуострова.

"Проекты - масштабные, и они в целом влияют на развитие транспортной системы края. Мы ожидаем увеличения пропускной способности железных дорог к морским портам до 154 пар поездов. Объем грузоперевозок превысит 125 млн тонн в год", - отметил губернатор.

Кондратьев добавил, что запуск электричек между Кубанью и Крымом прорабатывается.

"Важнейший момент - пассажирское железнодорожное сообщение между Краснодарским краем и Крымом. Мы стали еще на шаг ближе к созданию фактически единого черноморского курорта. Сейчас прорабатываем вопрос о запуске электричек между регионами, это сделает территории еще более доступными и привлекательными для туристов", - сказал Кондратьев. 

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайКрым
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