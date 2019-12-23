Медведев утвердил концепцию цифровой аналитической платформы для статистических данных

ГОРКИ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных.

"Начну наше сегодняшнее совещание с документа, который я подписал. Это распоряжение правительства, которое утверждает концепцию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных", - заявил он, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Медведев отметил, что о статистике сейчас много говорят, зачастую высказывая недовольство тем, как ведутся статистические исследования и как обрабатываются статистические данные. "Тем не менее, сейчас, если не считать Росстат, более 60 министерств и ведомств этим вопросом занимаются. Инструменты, которые ими применяются - и в этом, наверное, основная проблема, - очень далеки от совершенства, из-за этого разночтения в методиках, и в форматах, и в показателях, и, естественно, различные интерпретации. В результате нет объективной картины вообще того, что происходит в экономике, зачастую", - продолжил он.

В рамках концепции статистический учет будет постепенно переводиться в цифровое измерение, что позволит получать статистические данные буквально в онлайн-режиме с использованием всех современных технологических решений, включая решения в формате big data.

Цифровая платформа должна автоматизировать все процессы создания и распространения, будучи интегрированной с системами органов власти. Ведомства должны будут начать пользоваться одной методологией, действуя через единое окно. "Таким образом мы избежим дублирования и задвоения информации, ну и уменьшим расходы бизнеса на статистику", - заключил Медведев, отметив, что полностью новая модель должна заработать к 2024 году.