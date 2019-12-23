"Ростелеком" консолидировал 97,5% акций НПФ "Альянс"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Башинформсвязь" - дочерняя компания "Ростелекома" - приобрела 46,5% акций НПФ "Альянс", следует из сообщения на сайте раскрытия информации.

"Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент ["Башинформсвязь"] получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 92 тыс. 999 шт., что составляет 46,4995%", - говорится в сообщении.

Ранее доля в 44% принадлежала ООО "Эйприл групп". "Башинформсвязь" является дочерней компанией ПАО "Ростелеком", который уже обладал 51% акций НПФ "Альянс". Таким образом, "Ростелеком" консолидировал около 97,5% НПФ. Оставшаяся доля принадлежит гендиректору НПФ "Альянс" Аркадию Недбаю.

Согласно данным промежуточной бухгалтерской отчетности компании за девять месяцев 2019 года, активы НПФ "Альянс" составляли 7,9 млрд руб. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - около 6,1 млрд руб., по договорам об обязательном пенсионном страховании - 767 млн руб.