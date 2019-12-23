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Басаргин назначен представителем РФ в Международном бюро по расследованию авиакатастроф

Документ о создании бюро планируется ратифицировать до конца года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин назначен представителем России в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов (МБРА). Это следует из распоряжения правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

МБРА - это, по сути, новый международный орган по расследованию авиакатастроф. Документ о его создании планируется ратифицировать до конца года, сообщал ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Назначить руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Басаргина В. Ф. представителем Российской Федерации в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов", - говорится в распоряжении.

Как сообщалось ранее, создание новой организации по расследованию авиакатастроф не означает выход РФ из Межгосударственного авиационного комитета.

В середине октября 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий (МБРА). В ноябре РФ и Армения подписали соглашение о создании МБРА. По словам Дитриха, до конца года к соглашению присоединится Казахстан. Планируется, что постепенно все страны ЕАЭС присоединятся к бюро.

Полномочия бюро

Как ранее сообщал Минтранс, основной функцией нового бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий. Это, в том числе, разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию; обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО; оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием; обучение специалистов по расследованию; выпуск рекомендаций по безопасности полетов; эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов и ряд других.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБасаргин, Виктор ФедоровичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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