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Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.

В ходе осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал президенту и о планах реконструкции автомобильных дорог в регионе.

Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи. Он поинтересовался у министра, какие работы осуществляются на участке дороги от Геленджика до Джубги. Дитрих заметил, что на этом участке сложные условия, поскольку дорога идет в предгорье. Он рассказал, что у тех, кто едет с севера к Крымскому мосту, будет возможность воспользоваться новой дорогой. "И здесь надо делать", - сказал Путин, показывая на участок дороги от Геленджика до Джубги.

Президент отметил: "Стратегическая задача полотно отодвинуть от побережья". Путин подчеркнул, что в Геленджик приезжает от 4 до 5 млн человек за лето, часть из которых с удовольствием бы поехали и в Сочи. Но при этом из-за трудной дороги многие не решаются по ней ехать. "Это серпантин. Конечно, с удовольствием поехали бы в Сочи, и для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья.

"Надо посчитать. Она окупаема будет (новая железная дорога - прим. ТАСС)", - сказал Путин. Обращаясь к главе РЖД Олегу Белозерову, Путин уточнил: "Каждый год же у вас море "съедает" часть берега, постоянный ремонт делаете?" Белозеров это подтвердил.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений ИвановичБелозеров, Олег Валентинович
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