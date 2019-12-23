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Новый год и Рождество - 2020

Стоимость новогоднего стола в России в 2019 году выросла до 6 430 рублей

Рост цен зафиксировали на сливочное масло, апельсины и сыры
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость новогоднего стола для российской семьи, состоящей из четырех взрослых и одного ребенка, в 2019 году выросла на 2,74% по сравнению с прошлым годом и составила 6 430,8 руб. Об этом сообщает Росстат.

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Самый сильный рост цен зафиксирован на сливочное масло (на 11,17% - до 121,53 руб. за 0,2 кг), апельсины (10,87% - до 106,32 руб. за 1 кг), твердые и мягкие сычужные сыры (10,36% - до 164,01 за 0,3 кг).

По сравнению с прошлым годом сэкономить можно на свежих огурцах - именно эти овощи подешевели больше всего (8,96%). В настоящее время их стоимость составляет 46,62 руб. за 1 кг. Кроме того, подешевели лососевая икра (на 4,97% - до 729,48 руб. за кг), картофель (4,78% - до 16,55 руб. за кг ), охлажденные и мороженые куры (на 3,4% - до 143,44 руб. за кг).

Стоимость бескостной говядины за прошедший год выросла на 2,23% и составила 488,79 руб. за кг, охлажденных и мороженых кур - снизилась на 3,4%, до 143,44 руб. за кг, сырокопченой колбасы - выросла на 4,59%, до 504,21 руб. за 0,5 кг.

Мясокопчености подорожали на 4,08% - до 316,68 руб. за 0,5 кг, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 3,43%, до 798,51 руб. за 0,5 кг, шоколадные конфеты - на 6,27%, до 314,42 руб. за 0,5 кг, торты - на 6,84%, до 388,08 руб. за 0,8 кг.

Что касается алкогольной продукции, то рост цен отмечен на отечественное игристое вино (на 4,33%, до 260,11 руб.) и водку (на 1,98%, до 307,84 руб. за 0,5 л). При этом отечественный коньяк подешевел на 0,24% (до 638,1 руб. за 0,5 л).

Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки - 9 528,58 руб. Самый недорогой новогодний стол - в Республике Ингушетия, где на продукты придется потратить 3 500,65 руб.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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