{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД видит перспективы для отправки грузов через Тамань в Индию

По словам генерального директора холдинга Олега Белозерова, объем перевозимых через Таманский полуостров грузов составит порядка 70 млн т

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" видит перспективы для отправки грузов через Тамань в Индию. Об этом сообщил генеральный директор Олег Белозеров президенту РФ Владимиру Путину во время осмотра стендов, посвященных развитию железнодорожной инфраструктуры в направлении юга РФ.

"Мы "расшиваем" порт Тамань (развиваем железнодорожную инфраструктуру в этом направлении - прим.ТАСС). Вы нам ставили задачу, и, соответственно, мы "проводим" туда огромный объем - порядка 70 млн. Это переключение грузов по всей стране, которые не могут быть вывезены через (другие - прим. ТАСС) наши порты", - заявил Белозеров.

"Мы прорабатываем варианты - это вывоз отсюда ряда грузов, допустим угля, в том числе и в Индию через Суэцкий канал. Мы работаем с владельцами", - добавил он.

Белозеров также отметил, что из 70 млн т грузов, которые в перспективе планируется перевозить в направлении Таманского полуострова, 12 млн "пойдет на крымское направление".

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
Путин пообещал, что поддержка закупки аграриями российской техники будет продолжена
Как сообщил президент РФ, эта тема будет обсуждаться на заседании Госсовета 26 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС