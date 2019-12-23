РЖД видит перспективы для отправки грузов через Тамань в Индию

ТАМАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" видит перспективы для отправки грузов через Тамань в Индию. Об этом сообщил генеральный директор Олег Белозеров президенту РФ Владимиру Путину во время осмотра стендов, посвященных развитию железнодорожной инфраструктуры в направлении юга РФ.

"Мы "расшиваем" порт Тамань (развиваем железнодорожную инфраструктуру в этом направлении - прим.ТАСС). Вы нам ставили задачу, и, соответственно, мы "проводим" туда огромный объем - порядка 70 млн. Это переключение грузов по всей стране, которые не могут быть вывезены через (другие - прим. ТАСС) наши порты", - заявил Белозеров.

"Мы прорабатываем варианты - это вывоз отсюда ряда грузов, допустим угля, в том числе и в Индию через Суэцкий канал. Мы работаем с владельцами", - добавил он.

Белозеров также отметил, что из 70 млн т грузов, которые в перспективе планируется перевозить в направлении Таманского полуострова, 12 млн "пойдет на крымское направление".