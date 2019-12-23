Путин допустил введение новых мер поддержки аграриев при закупке топлива

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники. Этот вопрос подняли в понедельник на встрече главы государства в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий.

Подмосковный фермер Михаил Афонькин отметил, что больше половины затрат на заготовку кормов для животных приходится на топливо, в стоимости которого заложен акциз на последующий ремонт и строительство дорог. При этом, по словам агрария, сельскохозяйственная техника почти не использует дороги общего пользования, в связи с чем, по его мнению, фермеров можно было бы освободить от соответствующего акциза при закупках ГСМ.

"Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно", - заметил в ответ Путин. Президент обратил внимание, что власти каждый год анализируют ситуацию на рынке ГСМ применительно к потребностям агропромышленного комплекса и все время оказывают поддержку. Так, по его словам, в прошлом году, когда цены на топливо поднялись, из федерального бюджета было дополнительно выделено 5 млрд рублей.

"Но давайте подумаем и над другими мерами поддержки", - заключил глава государства.

Еще один участник встречи заявил, что фермеры сейчас не имеют права открывать на землях сельскохозяйственного назначения объекты глубокой переработки продукции. Путин отметил, что запрет на строительство на таких землях капитальных сооружений обусловлен тем, чтобы не создавать лазейку для необоснованного перевода их в другую категорию.

"Но с другой стороны я понимаю - если уже предприятие состоялось, оно работающее, то вы заинтересованы не в том, чтобы землю разбазаривать, а в том, чтобы производство развивать. Давайте подумаем тоже, [это] как вопрос для обсуждения будет на Госсовете", - сказал президент, отметив, что в целом он поддерживает идею фермера. "Но надо только придумать механизм, который будет препятствовать жульничеству и незаконному обороту [сельскохозяйственных земель] под видом [строительства объектов] переработки", - сказал Путин.

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