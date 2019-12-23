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Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ за 11 месяцев выросло до 20 трлн рублей

Это почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) в январе - ноябре 2019 года направила в консолидированный бюджет РФ более 20 трлн рублей налоговых поступлений, что почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

"За 11 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 20 трлн рублей, это на 1,1 трлн рублей, или почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в федеральный бюджет - 11,2 трлн рублей, что на 0,5 трлн рублей, или более чем на 4%", - сказал он.

Мишустин отметил, что в текущем году продолжен рост поступлений несмотря на снижение цен на нефть и введение возвратного акциза для балансирования стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы (без НДПИ и возвратного акциза), поступления которых в консолидированный бюджет РФ выросли почти на 11,2%, а в федеральный бюджет - на 16,8%. Драйверами роста стали налоги наиболее сложные в администрировании - НДС и налог на прибыль, поступления по которым за 11 месяцев выросли почти на 1 трлн рублей. Налога на прибыль организаций поступило более 4,2 трлн рублей с ростом почти на 0,5 трлн рублей, или на 11,3%. НДС поступило 3,6 трлн рублей, с ростом на 0,5 трлн руб., или почти на 15,4%.

Глава ФНС добавил, что по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) поступило более 3,4 трлн рублей - рост на 8%, или на 252 млрд рублей. Таким образом, доля налогового администрирования в общем приросте ненефтегазовых доходов в январе - ноябре 2019 года составила 17%.

Как отметил Мишустин, внедрение в практику налогового администрирования современных технологий находит прямое отражение в динамике налоговых поступлений. "Если посмотреть тренды поступлений налогов за последние пять лет - с 2015 года по 2019 год - нарастающим итогом, то при росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, выросли в 1,4 раза (+36,5%)", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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