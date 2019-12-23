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Власти Крыма считают, что электрификация участка Керчь - Джанкой снизит стоимость товаров

Премьер-министр республики Юрий Гоцанюк отметил, что электрификация железнодорожного участка скажется на экономичности пассажирских перевозок

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Электрификация железнодорожного участка Керчь - Джанкой скажется не только на экономичности пассажирских перевозок, но и позволит в разы снизить себестоимость товаров и продуктов питания, которые будут завозиться на Крымский полуостров из других регионов России, сообщил ТАСС премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Ранее в понедельник министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время открытия движения по железнодорожной части Крымского моста сообщил президенту РФ Владимиру Путину, которого он сопровождал в поездке, что Минтранс рассчитывает на включение расходов по электрификации железной дороги в Крыму в федеральную целевую программу по развитию региона. Дитрих рассказал, что в настоящее время некоторые участки железной дороги в Крыму до сих пор не электрифицированы.

"Электрификация железнодорожного участка Керчь - Джанкой, безусловно, скажется не только на экономичности пассажирских перевозок, поскольку, все мы понимаем, что тепловоз - более дорогой вид транспорта. Но это также отразится на себестоимости товаров и продуктов, которые будут завозиться с материка. Электрификация, разумеется, позволит уменьшить эту себестоимость в разы. Положительный эффект, конечно, от этого будет", - сказал Гоцанюк.

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