Путин обещал подумать о форме поддержке аграриев для компенсации тарифов на электричество

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос о дополнительных способах компенсации аграриям расходов на электричество. Об этом он заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Здесь самый простой способ - это использование тех же самых грантов и других способов поддержки, в том числе и льготной поддержки, но все другое - это субсидирование, - сказал он. - Это нужно обсуждать. Это дополнительно нужно тогда из бюджетов всех уровней... еще одну меру поддержки сельскому хозяйству. Надо все это посчитать как следует или другие изобрести инструменты".

По его словам, рыночное ценообразование предусматривает, что "чем больше напряжение, тем дешевле, чем меньше напряжение, тем дороже". "Когда промышленные предприятия берут, у них дешевле получается, причем намного, это правда", - добавил он.