Глава Boeing Меленберг уходит в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Деннис Меленберг ушел в отставку с постов генерального директора и члена совета директоров американской компании Boeing на фоне скандала, связанного с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.

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"Компания объявила, что Деннис Меленберг немедленно уходит в отставку с постов гендиректора и члена совета директоров. Главный финансовый директор Boeing Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора на время переходного этапа", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Boeing.

Председатель правления Boeing Дэвид Кэлхун назначен новым генеральным директором компании и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года. "Совет директоров компании принял решение о том, что смена руководства была необходимым шагом для восстановления доверия к компании во то время, когда она работает над нормализацией отношений с авиарегуляторами, своими клиентами и акционерами", - отмечает Boeing.

"Я от лица всего совета директоров выражаю удовлетворение согласием Дэйва возглавить Boeing в этот критический момент", - заявил Лоуренс Келлнер, назначенный председателем правления компании без исполнительных полномочий. "Дэйв обладает обширным опытом и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя, он осознает вызовы, с которыми мы столкнулись", - добавил Келлнер, который ранее входил в состав правления аэрокосмической корпорации.

Торги ценными бумагами компании на Нью-йоркской фондовой бирже в понедельник были приостановлены перед заявлением о кадровых перестановках. После этого торги возобновились, котировки акций Boeing возросли на 3,41% ($11,19), до отметки $339,19.