Строительство "Северного потока - 2" завершено на 93,5%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" на сегодняшний день завершено на 93,5%. Компании, участвующие в проекте, продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер.

"На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода", - сказал Мюллер.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

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