{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Строительство "Северного потока - 2" завершено на 93,5%

Как сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, проложено более 2 300 км трубопровода

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" на сегодняшний день завершено на 93,5%. Компании, участвующие в проекте, продолжат работы по скорейшему запуску газопровода в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода", - сказал Мюллер.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.

В новость были внесены изменения (17:38 мск) - добавлены подробности.

Теги
АвстрияБелоруссияШвецияУкраинаСШАГерманияДанияФинляндияВеликобританияНидерландыРоссияФранцияШвейцарияПольшаТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Путин пообещал, что поддержка закупки аграриями российской техники будет продолжена
Как сообщил президент РФ, эта тема будет обсуждаться на заседании Госсовета 26 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС