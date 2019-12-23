Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 330 тыс. человек зарегистрировались на сегодня в качестве самозанятых. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.

"По состоянию на сегодня, 23 декабря 2019 года, в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано более 330 тыс. человек", - сказал он.

Мишустин отметил, что 18% зарегистрированных в качестве самозанятых оказывают услуги такси, 9,85% - сдают в аренду квартиры, 5,7% - занимаются репетиторством, 4,8% - заняты в сфере маркетинга и рекламы.

Глава ФНС подчеркнул, что основной целью проекта является легализация самозанятых посредством создания удобного способа уплаты налогов для самозанятых граждан. Опыт реализации проекта показал востребованность нового специального налогового режима среди самозанятых граждан и в целом его успешность, добавил Мишустин.

В настоящее время налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

С 1 января 2020 г. введение налога для самозанятых будет распространено еще на 19 регионов. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима (налог на профессиональный доход) с четырех до 23 российских регионов.

С 1 января 2020 г. специальный налоговый режим смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.