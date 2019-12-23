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Путин поручил Гордееву разобраться с категориями земель в Краснодарском крае

Вице-премьер пообещал президенту, что проведет на этот счет совещание

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Алексею Гордееву разобраться с определением категории земельных участков, на которых в Краснодарском крае выращивается рис и которые могут быть изъяты без возмещений сельхозпроизводителям при строительстве дорог к Крымскому мосту. Такое поручение Путин дал в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Как отмечалось на встрече, при постановке участков, где выращивают рис, на кадастровый учет, эту землю относят к категории государственных мелиоративных объектов, а не категории земель сельхозназначения.

"Я попрошу курирующего вице-премьера Алексея Васильевича Гордеева скоординировать работу ведомств",- сказал Путин.

"Проведу совещание по этим вопросам", - пообещал в ответ на поручение Гордеев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГордеев, Алексей ВасильевичРоссияАдыгеяКраснодарский край
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