Путин не исключил выделение субсидий на техническое перевооружение предприятий пищепрома

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил распространения субсидии на капитальные затраты при техническом перевооружении производств, предусмотренные для производителей сельхозтоваров, на предприятия пищепрома. Об этом он заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Адыгее.

Вопрос о возможности предоставления субсидий на капитальные затраты при техническом перевооружении предприятий пищепрома на встрече задал член общественной организации "Союз производителей "Адыгейского сыра" Руслан Тешев. "Это возможно, надо просто посчитать. Но сама постановка вопроса абсолютно правильная", - сказал Путин.

По словам Тешева, на 2020 год предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики Адыгея запланировали техническое перевооружение на сумму свыше 1,5 млрд рублей собственных средств. "В новой редакции госпрограммы развития сельских территорий предусмотрены субсидии на возмещение до 40% затрат при техперевооружении. К сожалению, эта программа распространяется только на сельхозтоваропроизводителей", - сказал Тешев.

Присутствовавший на встрече министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в настоящее время существуют разные меры поддержки, которыми могут воспользоваться, в том числе, предприятия пищевой промышленности. "Есть льготные кредиты, ставка по ним получается от 0 до 5%, это очень хорошие условия, которые позволяют делать бизнес рентабельным. В части капексов (капитальных расходов) - просчитаем и доложим отдельно", - сказал Патрушев.