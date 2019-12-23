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Путин согласился с идеей возвращения в сельские школы профориентационных уроков

По словам президента, ранняя профориентация чрезвычайно важна

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей возвращения в сельские школы профориентационных уроков. Об этом глава государства заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Ранняя профориентация чрезвычайно важна, я пытаюсь этим заниматься очень плотно, и правительство прошу это делать, и Министерство просвещения, и коллег из регионов, - сказал Путин. - Обязательно будем продолжать эту работу".

Глава государства выразил сожаление, что традиция проведения профориентационных уроков утрачена в последние годы, "нужно к этому вернуться и заниматься этим по полной программе".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАдыгея
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