Власти Петербурга к 2021 году планируют остановить рост энерготарифов для промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга намерено постепенно снижать рост тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий города и к 2021 году довести этот показатель до нуля. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

"Если ранее у нас была модель, которая предусматривала 10% рост, сейчас снижение темпов прироста тарифов. И на 2021 год уже выходим на ноль, именно для промышленных потребителей", - сообщил он после совещания губернатора Санкт-Петербурга с членами правительства города.

Он пояснил, что в 2020 году для промышленных предприятий тариф вырастет на 3,3%. В пресс-службе администрации города уточнили, что это позволит предприятиям сэкономить расходы на оплату электрической энергии в размере 2,6 млрд рублей.

Для жителей в 2020 году, по словам Коптина, тарифы на электричество вырастут в пределах 3-5%. В целом, как отметил председатель комитета, по коммунальным услугам рост составит 3,5%. "Вывоз мусора у нас сохраняется в жилищных услугах, он не переходит в коммунальную услугу, так как регоператор еще не действует на территории Санкт-Петербурга, тарифы те же самые, что в этом году по вывозу мусора", - добавил он.

С 1 июля 2019 года властям Санкт-Петербурга удалось снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги на 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%.