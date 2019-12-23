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Путин поддержал идею включить производство улиток в список сельхоздеятельности

Президент добавил, что улитки - это питательный биологический продукт

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею включения фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

В ходе встречи фермер из Московской области Сергей Балаев, который разводит крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение улиток в перечень сельхоздеятельности.

"Я согласен. Это же сельхозпродукт. Почему бы нет, рыба туда входит, устрицы", - сказал президент. Путин добавил, что улитки - это "хороший, питательный биологический продукт".

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Россия
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