Путин: маркировка помогает убедиться в качестве продукции, ее надо внедрять спокойно

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Маркировка дает возможность убедиться в качестве продукции, ее внедрение должно быть спокойным и без суеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Адыгее на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Система [ветеринарной электронной сертификации] "Меркурий" внедрена и работает, она связана с качеством прежде всего, и с ветеринарными требованиями - в этом в основном весь смысл. Она не отвечает на все вопросы и не прослеживает от упаковки до покупателя. Маркировка дает эту возможность. Более того, она дает возможность потребителю прямо посмотреть весь путь - от начала производства и до прилавка", - сказал президент, назвав маркировки "более основательным инструментом".

При этом он отметил необходимость действия и в интересах отрасли, и в интересах потребителей. Путин сообщил, что вопрос о введении маркировки молочной продукции будет вынесен на обсуждение 26 декабря. "Посмотрим так, чтобы шаги в этом направлении не были для отрасли болезненными, а были спокойными и без суеты", - подчеркнул он. Президент также напомнил, что сейчас в некоторых регионах России идут эксперименты по маркировке различных видов продукции, в том числе в молочной отрасли. Он также подчеркнул необходимость строгого отслеживания качества пищевых продуктов в целом по России.

"То, что на Кубани отличное молоко, - сомнений нет. Только стоит мороженое попробовать. В принципе ясно, что отличного качества продукт, но, конечно, мы должны думать о потребителях с тем, чтобы продукт в целом по стране был идеального качества. Мировой стандарт чтобы был, и чтобы не было никаких фальсификаций", - сказал он. Президент добавил, что решение о введении обязательной маркировки молочной продукции будет принято по итогам проведения эксперимента.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.