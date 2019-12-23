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Власти Липецкой области повысят статус бизнеса в регионе за счет вручения ежегодной премии

Глава региона Игорь Артамонов также добавил, что премия "Бизнес - признание" станет традиционной

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены повысить статус бизнес-сообщества региона при помощи вручения ежегодной премии лучшим предприятиям. Об этом сообщил в понедельник глава областной администрации Игорь Артамонов, выступая на церемонии вручения первой ежегодной премии "Бизнес - признание".

"Конкурс станет традиционным, чтобы повысить значимость бизнес-сообщества, продвигать его идеи, дать стимул малому и среднему предпринимательству, новый импульс его развитию", - сказал он. По словам Артамонова, номинантов среди компаний, внесших большой вклад в развитие области, определял экспертный совет, в который вошли представители общественных объединений, предприниматели и представители власти. Им предстояло назвать победителей почти в десятке номинаций, среди которых лучшие работодатели, инвесторы, авторы лучших стартапов, предприятия с активной социальной политикой и другие. Отдельная номинация - приз главы региона за благотворительную деятельность.

В каждой из номинаций экспертный совет определял по пять финалистов и из их числа выбирался один победитель. Специальных наград удостоились строительные компании, которые завершают возведение долгостроев и помогают решить проблемы обманутых дольщиков. "Если подводить итоги года, то бизнес сделал хорошую работу, на федеральном уровне нас знают во многом благодаря вашей работе", - сказал Артамонов, приветствуя победителей. Он поздравил представителей бизнес-сообщества с успешным завершением года и заслуженными наградами, выразив надежду на еще большие результаты работы, которых нужно достигнуть в будущем году.

Теги
РоссияЛипецкая область
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