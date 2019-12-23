ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался за создание условий для развития мелких семейных фермерских хозяйств и обещал рассмотреть вопрос о предоставлении земли таким фермерам без торгов. Об этом глава государства заявил на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Таким хозяйствам... должны быть созданы условия для развития", - сказал президент, заметив, что в данном вопросе его симпатии находятся на стороне фермеров средней руки. Путин признал, что в России есть сторонники укрупнения фермерских хозяйств и создания крупных агрохолдингов.

Глава государства обещал подумать над тем, чтобы предоставлять мелким фермерам землю без процедуры торгов. "Мы подумаем и насчет этого замечания [о торгах], как можно решить в целом по стране этот вопрос, подумать надо, в какой форме можно вернуться к прежнему регулированию оборота земли сельхозназначения в части, касающейся таких предприятий", - подытожил Путин.