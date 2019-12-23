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Трутнев предложил приватизировать объекты "Нацрыбресурса"

По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, они находятся в неудовлетворительном состоянии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объекты ФГУП "Нацрыбресурс" находятся в неудовлетворительном состоянии. Минвостокразвития, Минэкономиразвития и Росрыболовство подготовят и представят в правительство РФ предложения по приватизации объектов ведомства, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания в Москве.

Ранее Трутнев заявил, что состояние ряда объектов "Нацрыбресурса", в том числе магаданского порта, является неудовлетворительным. Он также поручил рассмотреть возможность передать порт в ведение региона.

"Все переданные им гидротехнические сооружения ветшают и приходят в нерабочее состояние. Мне представляется, что все эти активы надо приватизировать, причем сохранив за арендаторами обязательства использовать их именно для перегрузки, для работы с рыбными ресурсами. Это нужно сделать в ходе продажи. Такие предложения Минвостокразвития, Минэкономики, Росрыболовству надо подготовить, и мы будем выходить на руководство правительства РФ с такими предложениями", - сказал он.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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