"Трансмашхолдинг" разместил облигации на 10 млрд руб. под 6,95% годовых

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разместил на Московской бирже облигации серии ПБО-04 на 10 млрд руб. под 6,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Срок обращения облигаций - пять лет, продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб. Привлеченные денежные средства компания намерена направить на рефинансирование и оптимизацию кредитного портфеля.

Как отмечается в пресс-релизе ТМХ, спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем почти в два раза. Организаторами облигационного займа ТМХ выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

В обращении находятся три выпуска облигаций ТМХ - долговые бумаги серии ПБО-01 общей стоимостью 10 млрд руб. с погашением в феврале 2020 года, облигации серии ПБО-02 объемом 5 млрд руб. с погашением в октябре 2021 года и серии ПБО-03 объемом 5 млрд руб. с погашением в апреле 2022 года.

"Трансмашхолдинг" - производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 15 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира.