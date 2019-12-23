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Путин пообещал, что поддержка закупки аграриями российской техники будет продолжена

Как сообщил президент РФ, эта тема будет обсуждаться на заседании Госсовета 26 декабря

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Тема поддержки закупки аграриями сельскохозяйственной техники российского производства будет обсуждаться на заседании Государственного совета 26 декабря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Один из фермеров во время встречи обратил внимание на сокращение объема финансирования программы, в рамках которой аграрии могли покупать технику российского производства со скидкой 15-20%. Он попросил президента дать поручение сохранить финансирование на прежнем уровне.

Путин поручил своему помощнику Игорю Левитину напомнить ему об этом вопросе к заседанию Госсовета по теме развития АПК, которое пройдет 26 декабря. "Обязательно поработаем и постараемся сделать так, чтобы вы почувствовали, что поддержка продолжается", - обратился президент к фермеру.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2018 году на эту программу было выделено 16 млрд рублей, в 2019 году - 13 млрд, при том, что ранее ставилась задача выделять на эти цели ежегодно не менее 8 млрд рублей. Патрушев сообщил также о принятом решении передать сопровождение этой программы из Минсельхоза в Минпромторг.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛевитин, Игорь ЕвгеньевичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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