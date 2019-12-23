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Минсельхоз прорабатывает вопрос импорта улиток для разведения в России

В этой сфере могут возникнуть вопросы с лицензиями, предупредил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз и Россельхознадзор прорабатывают вопрос поставок улиток из-за рубежа для разведения в России. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече президента Владимира Путина с общественностью.

На встрече фермер из Подмосковья Сергей Балаев попросил включить предпринимателей, разводящих улиток, в список производителей сельхозтоваров. Глава государства поддержал идею, и Патрушев заверил, что фермеров включат в соответствующий перечень.

Балаев также посетовал на проблемы с ввозом в Россию улиток для разведения.

"Мы прорабатываем [этот вопрос] с Россельхознадзором", - ответил глава Минсельхоза. По его словам, в этой сфере могут возникнуть вопросы с лицензиями.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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