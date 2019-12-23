Путин: ЕАЭС работает над транзитными тарифами на железнодорожные перевозки

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) идет работа по урегулированию транзитных тарифов на железнодорожные перевозки грузов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

"Наши партнеры жалуются, что у нас внутренние тарифы тоже слишком высоки для них, что транзитные тарифы выше, чем внутренние. Такую же претензию они предъявляют нам. Это вопрос, который подлежит урегулированию в рамках ЕврАзЭС, но мы над этим работаем", - сказал он.

Реагируя на жалобы Дениса Старовойтова из Союза зернопереработчиков Алтая на рост нелегальной торговли продукции АПК, в частности, с Казахстаном, Путин заметил, что у России в рамках ЕАЭС нет границ, поэтому информацию об использовании серых схем транспортировки продукции необходимо направлять в Россельхознадзор, и там решать и этот вопрос.