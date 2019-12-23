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Переход на бездекларационную систему для упрощенного налогообложения возможен с 1 июля

Как сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, на новый порядок налогового администрирования перейдут не менее 800 тыс. налогоплательщиков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Переход на бездекларационную систему для налогоплательщиков, использующих упрощенное налогообложение, возможен с 1 июля 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.

"С учетом текущих результатов реформы применения контрольно-кассовой техники, переход на бездекларационную систему налогообложения возможен уже с 1 июля 2020 года", - отметил Мишустин.

По его словам, ФНС выступила с инициативой отмены в следующем году отчетности для предпринимателей, использующих упрощенный режим налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику. Объектом налогообложения должны быть доходы.

"По экспертным оценкам, не менее 800 тыс. налогоплательщиков, имеющих право не представлять налоговую отчетность, перейдут на новый порядок налогового администрирования", - сказал Мишустин.

Глава ФНС добавил, что сейчас порядка 1,5 млн налогоплательщиков применяют более 3,2 млн онлайн-касс. Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники позволил существенно снизить административную нагрузку на бизнес: в первую очередь за счет ликвидации девяти форм кассовой отчетности и снижения налоговых проверок, число которых относительно 2016 года сократилось в четыре раза.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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